Iva Janžurová jako Teroristka

Sokolov – Další letošní premiérou je česká černá komedie Teroristka s Ivou Janžurovou v hlavní roli učitelky v důchodu, která říká, že už si nechce připadat jako kráva. Teroristka je příběhem učitelky v důchodu, která celý život učila žáky, že základem všeho je slušnost a násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to gauneři spoléhají. „Učitelky v důchodu přece nestřílejí lidi,“ říká darebák. „Právě. Ale teď už si tím nikdy nebude jistý,“ odpoví mu paní, než odjistí zbraň... Film je přístupný od 12 let a do sokolovské Alfy je vstupné 130 korun. Premiéru filmu uvádějí i další kina v regionu.