Sokolov - Ve výstavní síni v přízemí zámku můžete zhlédnout, jak se tvoří večerníčky. Doplněno výstavou Pojďme spolu do Betléma. Otevřeno od středy do neděle od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00. V sobotu 30.12. od 9.00 do 12.00 a od 12.30 do 16.00.