Kraslice – Počátkem dubna jste do domu kultury zváni na tradiční Jarní výstavu řemesel, hlavní téma té letošní je Království květin. Prohlédnout si, co dokáží šikovné ruce řemeslníků, můžete ve čtvrtek a v pátek od 10 do 17 hodin, v sobotu jen do 15 hodin. Ani letos nebude chybět koncert žáků ZUŠ v sobotu 6. dubna od 11 hodin. Pořádá město Kraslice a spolek Krušnohorská krajka.