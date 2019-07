Jazz v podkroví – hudební posezení se Štěpánem Podeštem

Chodov – Víte, proč vypukla a co se dělo během války bratrů Tommyho a Jimmyho Dorseyů? Kdo a jak letos hraje o prvním jarním dnu v Jazz Playhouse v New Orleans? A jak teď hrají jazzové kapely ze sousedních Karlových Varů? Vyhlásili již jazzoví kritici a publicisté nejlepší album, které u nás vloni vyšlo? Na to vše zkusíte najít odpověď na dalším hudebním posezení v rámci pravidelného pořadu chodovské knihovny Jazz v podkroví. Pořad připravil a uvede Štěpán Podešt. Pro veřejnost je vstup zdarma.