Josefovští chystají masopustní průvod

Josefov – Masopust je tady a mezi první obce, které zvou do masopustního průvodu, patří Josefov. Sraz masek i ostatních účastníků je v sobotu 9. února ve 13 hodin na josefovské návsi. Od zvonice se půjde přes Josefov zadní cestou na Radvanov a po hlavní pak zpátky do Josefova. Hlavní josefovskou ulicí odbočí průvod kolem rybníka přes pěší průchod na silnici do Luhu. Auty se pak přemístí na hřebenskou náves a poté projde po silnici přes Hřebeny zpět do Josefova. Přijďte podpořit účastníky průvodu a projděte s nimi alespoň část trasy (ale klidně i celou). Odměnou vám budou skvělé domácí koblížky, chléb s domácí škvarkovou pomazánkou a na zahřátí svařák nebo horký čaj. Masopustní průvod pořádá spolek Tradiční venkov s podporou obce Josefov.