K odpočinku láká bazén i sauna

arlovarský kraj – Mezi Chebem a Františkovými Lázněmi se schovává oáza klidu, a to v hotelu Komorní hůrka. Nemíří sem jen turisté, ale také lidé z okolí. Nedílnou součástí hotelu je totiž rekreační a rehabilitační zařízení s teplým bazénem, vybaveným masážními tryskami, vířivou lavicí, gejzírem, silným protiproudem a whirlpoolem pro osm osob. Za návštěvu stojí také sauny, které najdete v bazénové části. Finská sauna je provedena z nejkvalitněji zpracovaného cedru, parní lázeň čistá a s vonnou esencí je střídána i párou slanou. Velmi vyhledávaná je místní bylinková sauna. Kdo ji navštíví, může se vyhřívat, jako by seděl za pecí, vdechovat vůni vybraných bylinek a kochat se zvláštním půvabem tohoto útulného prostoru. Osprchování tropickým deštěm mezi návštěvou jednotlivých kabinek přináší pocit naprostého uvolnění. Součástí Wellness Centra je i fitness zařízení.

Pro veřejnost je otevřeno od pondělí do pátku od 14 do 21.45 hodin, v sobotu a neděli od 9 do 21.45 hodin a sauna je veřejnosti k dispozici denně od 14.30 do 21.45 hodin.