Karel Kahovec a George & Beatovens

Sokolov – Háj modřínů, To se budem prima mít nebo Povídej. Kdo by neznal tyto legendární hity? Tentokrát jste do Music clubu Alfa zváni na koncert pěvecké hvězdy 60. let Karla Kahovce. Ten pokračuje po smrti Petra Nováka v koncertní činnosti se skupinou George & Beatovens. V programu jsou zařazeny známé Kahovcovy písně ze 60. let, rock´n´roll v původní podobě, písně z období spolupráce s Country beatem, několik písní z alba Rub a líc a také vzpomínka na Petra Nováka, dlouholetého zpěváka skupiny G&B. A to vše za 180 korun.