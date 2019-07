Sokolov – Promítání dalšího dokumentárního snímku z festivalu Jeden svět připravuje městská knihovna společně s organizací Člověk v tísni. Tentokrát půjde o izraelský film Kdo mě teď bude mít rád? A jaká je hlavní dějová zápletka? Saar je ze sedmi dětí, s rodinou se ovšem vidí zřídka. Někteří sourozenci mu zazlívají, že odešel z Izraele do Londýna, někteří mají problém s jeho sexuální orientací a jiní se bojí, že by se od něj jejich děti mohly nakazit virem HIV. Saar po téměř dvaceti letech v cizině zvažuje návrat. Ten by ale znamenal nutnost postavit se důvodům, kvůli kterým utekl. Režisérské dvojici bratří Heymannových se podařilo získat důvěru protagonisty i jeho rodinných příslušníků, účastní se intimních konverzací o důvěře, strachu a letitých křivdách. Film získal divácké ceny v Berlíně a Krakově. Vstup je zdarma.