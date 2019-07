Kouzelná školka – Michal k snídani

Chodov – Zábavné a poučné představení zároveň! Michal dětem servíruje legrační pokrmy, bavit se budou určitě i rodiče! Napadá vás něco zábavného, když se řekne česká kuchyně, nějaký pokrm, že ne....? Tak mnoho jich „ochutnáte“ právě od Michala, co třeba jablíčko v županu, máte to rádi...? Tak na tohle jablíčko a jak mu to sluší právě v županu, jakou bude mít barvu a zda s kapucou nebo bez a na mnoho dalších se už nyní můžete těšit právě na představení Michal k snídani. Nenechte si ujít zážitek s Michalem, představení zábavnou formou působí právě na fantazii dětí a tu pak rozvíjí při nápadech a vynálezech, které pro děti Michal vymýšlí. Vstupné je 195 korun a ke každé vstupence na Michala dostanete zdarma i vstupenku na Krkonošské pohádky 2. Vstupenky se budou vydávat při vstupu.