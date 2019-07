Kynšperk nad Ohří – Ve výstavní síni Panského domu v Kynšperku se připravuje nová výstava. Své originální obrazy tu představí malíř Jan Hachran. Výstavu zahájí vernisáž ve čtvrtek 7. března od 18 hodin. Samotná výstava pak potrvá od 8. do 30. března. Výstavní síň v Panském domě je otevřena pondělí až pátek od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 13 hodin.