Co se stane, když si učitelka na penzi v podání Ivy Janžurové jednou řekne, že už si nechce připadat jako kr...? To se dozvíte, pokud v sobotu dorazíte do letního kina na koupališti Michal. Na programu je totiž černá komedie Teroristka. A pozor. Srpnové letní kino začíná už v 21 hodin a vstupné na tento film je výjimečně 80 korun.