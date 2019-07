Léto s gentlemanem má premiéru

Sokolovsko – Anna tráví se svým manželem každé léto v chatové oblasti pár desítek kilometrů za Prahou. Jsou svoji už celou věčnost, takže jejich manželství sklouzlo, jak to tak bývá, do rutiny a stereotypu. Anna si každé léto zpříjemňuje několik dní pravidelným setkáváním s kamarádkami, kolegyněmi z práce, které za ní do malebných středních Čech přijíždějí na cyklistické výlety do okolí hradu Kamýk. Jednoho dne se ve vesnici objeví Artur. Elegantní, šarmantní gentleman, který je, jak všichni předpokládají, novým majitelem místního zámku... To je ve zkratce děj nového českého filmu Léto s gentlemanem, který má 14. února premiéru. V hlavních rolích Jaromír Hanzlík, Alena Antalová, Igor Bareš a další. V kinech od 14.2., kino Alfa 14.2. od 17.30, KASS Chodov 14.2. od 19.30 a kino Admira Březová od 19.00.