Léto strávíte s gentlemanem

Sokolov – V červenci promítá letní kino na koupališti Michal dvakrát v týdnu. Naše dnešní pozvánka je na sobotní film, díky němuž budete moci strávit Léto s gentlemanem. To je název romantické české komedie s Jaromírem Hanzlíkem a Alenou Antalovou v hlavních rolích. Anna si každé léto zpříjemňuje několik dní pravidelným setkáváním s kamarádkami, kolegyněmi z práce, které za ní do malebných středních Čech přijíždějí na cyklistické výlety do okolí hradu Kamýk. Jak do jejího života zasáhne elegantní a šarmantní gentleman, který se ve vesnici jednoho dne objeví? Promítání začíná v tradičních 21.30 a vstupné je také tradičních 50 korun.