Metalový slovenský nářez v Alfě

Sokolov – Pokud vaše srdce bije v rytmu hudby toho nejtvrdšího kalibru, pak si jistě nesmíte nechat ujít následující akci, která je přichystána v sokolovském podniku Music club Alfa. V úvodu večera se představí kapela Löst z Chodova, která přítomné rozpumpuje svým temným crustem. Hned po svých regionálních kolezích se divákům představí kapela Cutterred Flesh, a to v nové sestavě a s novým repertoárem. Po regionálním žhavicím úvodu přijde na řadu pořádná pumpa do hlav od death metalistů Poppy Seed Grinder z Prahy a večer uzavře slovenská death metalová legenda, kapela Craniotomy. A to vše si můžete užít za stokorunu vstupného.