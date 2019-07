Mezinárodní festival outdoorových filmů hostí letos poprvé i Slavkov

Horní Slavkov – Ještě dnes a zítra máte možnost zhlédnout v kulturním středisku snímky z Mezinárodního festivalu outdoorových filmů. „Celkem promítáme 6 sérií filmů v termínu od 1. do 3. listopadu 2018 vždy od 17 a 19 hodin. Vstupné je pouhých 50 Kč. Je možné si zakoupit i permanentku v hodnotě 240 Kč. Program je uveřejněn na webu Městského kulturního střediska Horní Slavkov,“ uvedla ředitelka MKS Soňa Kvasničková. Filmy nás zavádějí do různých míst naší planety, ukazují mentalitu a kulturu tamních obyvatel. Zavádějí nás do prostředí, kam se běžný smrtelník nedostane. Mnoho filmů má velký sociální a citový náboj.