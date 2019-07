Minipárty Karla Šípa

Horní Slavkov - Minipárty je zcela nová zábavná talk show, která je volnou alternativou velmi úspěšného televizního pořadu Všechnopárty. Oba pořady pojí to nejdůležitější – osoba moderátora, komentátora a baviče Karla Šípa. Do městského kulturního střediska dorazí se svým hostem Josefem Aloisem Náhlovským. Ve volném dialogu proberou umělecké začátky této ikony českého humoru, jeho zážitky ze studentských let a spoustu dalšího. Moderátor slibuje, že rozhodně nebudou chybět otázky na témata vskutku specifická, co se nejen osoby Aloise Náhlovského týče. Těmi jsou sportovní aktivity i cesty do zahraničí, opředené veselými historkami.