Minipivovar PERMON Sokolov

Sokolov – Výroba piva PERMON se trvale snaží navázat na tradici pivovarnictví na Sokolovsku. Byla zahájena v roce 2006. V roce 2011 byl pivovar modernizován a bylo mu městem Sokolov uděleno právo várečné. Kromě stáčení do již tradičních speciálních pivních 1l PET lahví byla instalována automatická stáčecí linka na skleněné lahve. To umožnilo rozšířit výrobu a sortiment prodeje tradičních nepasterovaných, nefiltrovaných piv o zahraniční pivní speciály. Sokolovské pivo PERMON je vyráběno proslulou českou technologií. Je to tradiční, přírodně řádně kvašené nepasterované živé pivo bez přísad. Pivovarská prodejna/pivotéka se nachází přímo v areálu Pivovaru PERMON Sokolov. V prodejně je možno zakoupit veškeré produkty z pivovaru včetně triček a dalších reklamních předmětů. Dále je možnost zde nakoupit lahvová piva i z dalších menších pivovarů z Čech i ze zahraničí. V neposlední řadě zde na vás čeká farmářský krám s výrobky regionálních výrobců. V pivotéce je možnost posedět a ochutnat pivo PERMON z jednoho z osmi výčepních kohoutů, včetně nealkoholické permonády. Pivovar sídlí v ulici Komenského, u kláštera na Starém náměstí, kde i pohodlně zaparkujete na přilehlém parkovišti. Otevřeno: Po a út 9 až 12 a 13 až 17, st – pá 9 až 12 a 13 až 23, so 14 až 23 hodin.