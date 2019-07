Plavno, otevřeno út – pá od 10 do 17, so – ne od 10 do 16 hodin

Sokolovsko – Necelých padesát kilometrů od příhraničních Kraslic se nachází unikátní Muzeum krajky v saském Plavně. Je jediné svého druhu v celém Německu. Plavno je stejně jako Kraslice často označováno za město krajky. Muzeum se vyznačuje neodolatelnou výzvou pro všechny, kteří mají silný smysl pro exkluzivní módu, domácí textil a jemné doplňky.