Muzikantská noc rozezní hospůdky, restaurace i knihovnu

Loket – Koncerty různých žánrů čekají návštěvníky hospod, hospůdek, restaurací, ale třeba i knihovny v rámci další Muzikantské noci, která se chystá v Lokti. Vybrat si můžete podle zájmu nebo nálady, vyslechnout si i více koncertů, je to na vás. A co je připraveno? Od 17 hodin v knihovně Blondýna + Lucie Šreinová, Kristýna Vášová a Víťa Adamec. V hotelu Císař Ferdinand Duo Petr a Anna. Od 18 hodin v Galerii Café Forty Five, v Masonic Pěvecká třída Štěpánky Šteinové ze ZUŠ KV a na terase hotelu Bílý kůň sbor Cubitus. Od 18.30 v kavárně Chesterfield Štěpánka Svejkovská. Od 19 hodin v Atmosféře Dependence a v baru Diana Fíci a spol. Od 20 hodin ve Formance Pološero a U Karla IV. Cajk. A od 21 hodin v Hospůdce u Gardnera Funky Monx a v Hospodě U Radnice Blahobeat. Vstup zdarma.