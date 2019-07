Máte rádi folk a country? Pak si v kalendáři zaškrtněte 21. července, kdy od 12 hodin odstartuje v Městských sadech v Kraslicích Festiválek na konci světa. Vystoupí zpívající právník Ivo Jahelka, s keltskou muzikou Dick o Brass, bluegrassoví Album z Chomutova, Brontosauři revival, Kamelot revival, krasličtí Švorc, Trepka, Seven of Nine, Faux passe fonet, skupinu NaDen a chybět nebude pořádající skupina Alison.