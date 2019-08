Na hrad Loket se opět vrátí alchymisté, v noční prohlídce

Loket – Noční prohlídky v podání Pouličního divadla Viktora Braunreitera si našly spoustu příznivců. Ty letošní jsou zaměřené na dobu, kdy na Lokti byli alchymisté. Kdo všechno měl na Lokti svou laboratoř a hlavně kdo ji tam neměl? Na to by mohl odpovědět komponovaný večer na téma věda v průběhu staletí. „Představíme postup výroby zlata ve zdech starého loketského hradu. Věděli jste, že na Lokti byl opravdu namíchán elixír mládí? Víte, kdo při tom pomáhal? To vše se můžete dozvědět v tento výjimečný večer. Představení může obsahovat humor a není zaměřeno na sdělování historických faktů,“ upozorňují organizátoři. Noční prohlídka se koná ve čtvrtek 12. září od 20 hodin a rezervace vstupenek je možná od 2. září v pokladně hradu.