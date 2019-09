Stand up comedy Na stojáka si za řadu let své existence získala také řadu příznivců. Teď má poprvé namířeno i do Sokolova. Do Městského divadla zavítají Lukáš Pavlásek, Karel Hynek a Dominik Heřman Lev v rámci svého turné k příležitosti 15. narozenin této oblíbené show. Pokud si ji nechcete nechat ujít, vstupenky v ceně 220 korun jsou v předprodeji v Sokolovském infocentru.