Na žáby a čolky do Pískovny Erika

Sokolov – Vydejte se prozkoumat pestrý život v nově vyhlášené národní přírodní památce Pískovna Erika, tam, kde vedle sebe žijí rosničky zelené, skokani, ropuchy, čolci a hnízdí břehule...

Jaké prodělává pískovna změny od té doby, co se v ní již netěží písek? Žije v ní stále největší populace vzácné ropuchy krátkonohé? Co jsou to parožnatky? Jak se bude pískovna dále vyvíjet? Na procházku vás vezme Petr Krása. Účastnický poplatek je 50 Kč, předprodej začal v čítárně městské knihovny. Počet účastníků je omezen, tak neváhejte. Ve středu 15. května se odjíždí v 17.05 ze zastávky MHD Městský úřad. S příjezdem zpět se počítá kolem 20. hodiny. Pořadatelé doporučují obuv vhodnou do bláta.