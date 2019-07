Netradiční noční prohlídka hradu

Loket – Kdo se bojí, nesmí do lesa, natož v noci do hradu. Kdo má ale pro strach uděláno, může klidně vyrazit na noční prohlídku. A dokonce na prohlídku velmi netradiční. Ponese se v duchu sedmi smrtelných hříchů. Zárukou toho, že se nebudete nudit, ale že se naopak dobře pobavíte, je osoba průvodce. Tím, který vás provede nočním hradem Loket, totiž není nikdo jiný než Viktor Braunreiter a jeho Pouliční divadlo. Kdo už v jejich podání zažil jiné noční prohlídky hradu, určitě nebude váhat ani chvilku. Tak stačí už jen zavolat na hrad a vstupenku si zajistit dopředu, bývá plno. Vzhledem k tématu není tentokrát prohlídka vhodná pro děti do 12 let.