O víkendu na blues či big beat

Loket – Jako po všechny prázdninové víkendy, i o tomto vás čeká příjemné odpoledne na loketském náměstí. Jsou připraveny další dvě kapely, které zahrají v rámci kulturního léta na Malé scéně. V sobotu to bude Five Rivers Blues Band – Blues Funky z Plzně. V neděli pak z pódia Malé scény zazní nefalšovaný big beat v podání nejdecké kapely The Crash. Víkendové koncerty začínají v 15 hodin, můžete si je poslechnout na lavičkách u Malé scény, či okolních zahrádkách restaurací.