Pobočky muzea se představují

Pobočky se představují. Ve dnech 5. července až 7. října probíhá ve výstavní síni v přízemí sokolovského zámku výstava s názvem Pobočky se představují. Výstava přibližuje pobočky Muzea Sokolov Hornické muzeum Krásno, Důl Jeroným a Štolu č. 1 Jáchymov. K nejzajímavějším exponátům, které lze na výstavě vidět, patří nálezy z dolu Jeroným zbytky starých důlních výdřev, odvodňovací korýtka nebo keramický pohárek z období 30leté války. Výstava je otevřena od středy do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hod. Na výstavu platí snížené vstupné.