Poznejte lidové zvyky a tradice

Kraslice – V rámci doprovodného programu u příležitosti 20. ročníku výstavy Kraslice v Kraslicích pořádá kraslická městská knihovna výstavu Lidové zvyky a tradice – panenky z kukuřičného šustí. Exponáty na výstavu zapůjčila ze své soukromé sbírky paní Helena Malinjaková. Výstavu můžete zhlédnout ve výpůjční době knihovny, po domluvě ale i mimo ni. Knihovna je otevřena v pondělí, středu a pátek od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, ve středu až do 18 hodin.