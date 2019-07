Při slavnostech hudby vystoupí Svěcený

Slavnosti hudby Strunal budou v sobotu 15. září součástí Dnů evropského dědictví, během kterých se veřejnosti otevírají brány památek a zajímavých objektů. Veřejnost se může těšit na celodenní program plný zábavy a skvělé muziky. Zlatým hřebem bude vystoupení houslového virtuosa Jaroslava Svěceného. Vstup je zdarma.

Slavnosti budou probíhat v prostorách závodu Strunal Schönbach, který letos slaví 50 let od zahájení výroby ve stávající továrně na hudební nástroje v Lubech. Pro zájemce jsou připraveny komentované prohlídky, jež dají nahlédnout pod ruce šikovných řemeslníků. Konat se budou ve čtvrthodinových intervalech od 10 do 15 hodin a maximální kapacita je 25 osob. V bývalé hale pro výrobu kytar pak bude po celý den přístupná výstava s názvem Historie výrobního podniku Strunal Schönbach. Návštěvníkům akce se představí regionální kapely a soubory, jako jsou například 3 Generace, J-Ellite, Luběnky nebo Soubor písní a tanců Dyleň. Diváky potěší i vystoupení žáků ze základní umělecké školy či německého hudebního gymnázia. Koncert Jaroslava Svěceného a Lukáše Sommera je pak naplánován na 16. hodinu. Součástí programu, který bude probíhat až do 22 hodin, budou také workshopy nebo pohádkové představení pro děti.