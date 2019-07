Proč nejde navážit 15 deka něhy?

Sokolov – Proč vlastně máme děti? Existuje něco jako tajemství dobré výchovy? Co cítí a o čem opravdu přemýšlejí malé děti? Čeho se nejvíce bojí? Co nejvíce potřebují? Jaké jsou nejčastější chyby ve výchově? Jak vychovávají muži? A jak ženy? Proč je prvních šest let v životě naprosto klíčových? A co jsou to životní scénáře a jaké hry v životě hrajeme? Proč je máma základním diamantem našeho života?... Nejen na tyto otázky by vám odpověď mohla dát další z cyklu přednášek a setkání rodičů s malými dětmi, který pořádá knihovna v rámci projektu BOOKSTART. O výchově, o nás samotných přijede přednášet Marek Herman, zkušený a uznávaný lektor, který se dlouhodobě zaměřuje na sebepoznání, seberozvoj a na psychologii dětí do šesti let. Je sympatický svým osobním zaujetím, se kterým svoje dílny a semináře vede. Přednáška se koná v aule sokolovského gymnázia. Vstupenky v ceně 50 korun jsou v předprodeji v čítárně.