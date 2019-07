Projděte se se slaměnkáři z Chodova do Lokte

Sokolov – Aktivní senioři z Klubu důchodců Slaměnka pořádají další výšlap a zvou všechny zájemce, aby se přidali. Vyráží se ze Sokolova ve středu 17. července, sraz na nádraží je v 8.35, do Chodova vlakem a odtud už pěkně po svých po trase Chodov – Mírová – Hory – Vildenava – U Štoly – Loket, tábořiště – Loket, autobusové nádraží. Trasa vede po cyklostezce, je rovinatá a pohodová. Ukončit ji můžete už zhruba po čtyřech kilometrech v Horách a vydat se zpět do Sokolova autobusem. Pokud dorazíte až do Lokte, návrat zpět už bude na vás, klidně se můžete zdržet a projít si město. Je dobré mít dobré turistické boty, oblečení, jídlo a pití do batůžku, připomínají pochodůznalí slaměnkáři. A rozhodně nemáte doma nechat dobrou náladu, se seniory ze Slaměnky není nikdy o zábavu nouze.