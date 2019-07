Sokolov – Opět po roce do Sokolova míří průvod alpských čertů a strašidel, která mají v adventním období odhánět zlé duchy od lidských obydlí. Než se čertiska vydají do ulic, můžete si od 14 hodin projít na Starém náměstí vánoční trh, nakoupit tu pěkné dárky a zahřát se třeba vánočním svařáčkem. Od 15.30 tu zahraje kapela End of Scream. V tu samou chvíli začíná koncert i na náměstí Budovatelů, tam to rozbalí Viktor Dyk & WAW. Průvod čertů vyrazí v 17 hodin, kdy končí oba koncerty, letos nově ze dvou míst, z obou sokolovských náměstí. Vánoční trhy na “Staráku“ si můžete užít až do šesté večerní, kdy začíná v klášteře druhý adventní koncert.