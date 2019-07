Putování okolím Chodova

Chodov – Klub českých turistů Chodov vás zve na již 25. ročník Putování okolo Chodova. Připraveny jsou pro pěší trasy od 5 do 55 kilometrů, CT 50 km a KT 8 kilometrů. Startuje se od bývalé školy v ulici Dukelských hrdinů mezi 6. a 10. hodinou, cíl je tamtéž. Ubytování je zajištěno v tělocvičně školy ve vlastním spacím pytli. Pořadatelé budou ve škole přítomni v pátek od 15 do 22 hodin, v sobotu od 6 do 18 a v neděli od 6 do 11 hodin. Přihlášky je třeba poslat do 12. dubna. Bližší informace poskytne Růžena Štěpánková na telefonech 720 463 845, 352 675 215, mailu: ruza@hrosi.info.