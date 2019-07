Loket – Prostory atria knihovny se zase na chvíli změní na kino, do nějž jste ve středu zváni na film Rebelská střední v Berlíně. Na téhle střední škole není žádná ředitelna a nerozdávají se žádné známky. Učitele si platí studenti a oni sami také rozhodují o osnovách i každodenním chodu školy. Hanil, Lena a Alex nikdy nedokončili střední školu, a když je jim přes dvacet, rozhodnou se to změnit. Zapíší se do netradiční školy, jediné svého druhu v Německu. Film je z kolekce Promítej i Ty! festivalu Jeden svět. Vstup jako obvykle zdarma!