Loket - Ostravská skupina AC/CZ je revivalem AC/DC, vznikla z iniciativy dvou muzikantů, kteří se chtěli této legendě co nejvíce přiblížit. SO FINE je pražský rock-popový band, kapela má v repertoáru to nejlepší z anglo-americké hudby od 60. let do současnosti. Teď vystupují s novým programem sestávajícím výhradně ze skladeb irské legendární kapely U2.