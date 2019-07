Rockeři opět zahrají pro Mateřídoušku

Chodov – Benefiční koncert pro chodovskou Mateřídoušku netřeba, jak říkají i sami organizátoři (na snímku s ředitelkou Mateřídoušky), představovat. „Za dobu existence odehrálo 45 kapel a předalo se přes 200 tisíc,“ uvádějí. I letos tvrdí rockeři budou v pivnici Skleník hrát a zpívat, aby podpořili toto denní centrum. Pozvání tentokrát přijaly kapely: Hadem pro mého munga z Chodova, DPK z Mostu, Mincing Fury and Guttural Clamour of Queer Decay z Brna, NEW HATE FORM z Liberce a Purnama z Turnova. Benefice začíná v 19.30.