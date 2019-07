Roháči zahrají na loketském hradě

Loket – Jestli mají vánoční koncerty kapely Roháči z Lokte někde svoji letitou tradici, tak je to bezesporu jejich „domovský“ Loket, kde nesmí chybět už více jak čtyřicet let. A nebudou. Na svou směs vánočních písní a koled vás zvou do rytířského sálu hradu Loket. Jak avizovali, úplnou novinku letos nemají, ale oprášili jednu z vánočních písní, kterou už dlouhá léta nehráli. A v záloze mají i jedno překvapení. V každém případě, na loketském hradě mají jejich vánočáky svoji atmosféru, něco o tom vím.