Rybník Střížov, ideální relaxace

Soukromý revír rybník Střížov leží v Karlovarském kraji, nedaleko obce Střížov a jen pár desítek kilometrů od Chebu nebo od Františkových Lázní. Soukromý revír Střížov je malebný rybník, na kterém naleznete klid a pohodu, můžete tu provozovat lov ryb na udici, grilovat, stanovat, rozdělávat oheň na místech k tomu určených, prostě si odpočinout a relaxovat, je možná domluva se správcem o umístění obytného karavanu. Rybník Střížov je perfektně zarybněn jak kaprovitými, tak i dravými rybami, chytnout tu můžete kapry, amury, líny, candáty, štiky, jesetery, pstruhy, siveny a mají tu i dva sumce kolem metru, jeden je dokonce krásný albín. Rybník Střížov tak rybářům nabízí vše, co by ideální soukromý revír nabízet měl. Povolenky zakoupíte ihned přímo na místě, to znamená že po příjezdu k vodě můžete okamžitě zahájit rybolov, aniž byste čekali na příchod správce. Je povoleno chytat nonstop 24 hodin.