Sedm smrtelných hříchů na hradě

Pro všechny odvážlivce a nebojsy je určena další netradiční noční prohlídka hradu Loket. Kdo se chce trochu bát a hodně smát, neměl by si ji rozhodně dnes nechat ujít. V nezapomenutelném podání Pouličního divadla Viktora Braunreitera na vás v hradních prostorách bude čekat Sedm smrtelných hříchů. Protože je o tyto noční prohlídky velký zájem, je dobré si vstupenky rezervovat předem v pokladně hradu. Pořadatelé zároveň upozorňují, že tato není vhodná pro děti do 12 let.