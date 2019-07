Jak bylo, když nebylo. To je název inscenace, kterou zahraje v Sokolově divadlo Semtamfór. A o čem je řeč? O úplně obyčejných věcech, jako je strach z bouřky, k čemu je dobrý oheň, proč je dobré mít střechu nad hlavou apod. To všechno nám, malým a bojácným, dokáže spolehlivě objasnit leckterý dospělý v našem okolí. Inscenace je vhodná pro děti od tří let, mladistvé a hlavně každého, kdo má smysl pro humor.