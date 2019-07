Šikovné ruce klientů Mateřídoušky

Chodov – Blíží se Vánoce a tahle výstava může být skvělou příležitostí, jak potěšit své blízké krásným dárkem. Klienti sokolovských i chodovských sociálně terapeutických dílen Denního centra Mateřídouška opět pořádají prodejní výstavu Šikovné ruce. K mání tu budou vánoční dekorace, keramika, mýdla, textilní doplňky, šperky, svíčky a další pestrá paleta dárků pro potěchu duše. Výstava v Městské galerii DDM Bludiště začíná vernisáží, kterou zpestří i kulturní vystoupení klientů Mateřídoušky, v úterý 13. listopadu ve 14 hodin. Navštívit a nakoupit můžete do 29. listopadu v úterý a ve čtvrtek od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin.