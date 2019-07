Ski areál Kraslice – Saporo

Kraslice – Druhou sjezdovkou, která je v případě příznivých podmínek lyžařům k dispozici v Kraslicích, je Saporo. Sjezdovka Saporo (červená) je dlouhá 760 m, s převýšením 160 m, je tu jednomístný vlek typu Poma s přepravní kapacitou kolem 900 osob za hodinu a je také osvětlená. Je to již prudší sjezdovka s členitějším terénem, a proto je vhodnější i zajímavější pro zkušenější sjezdaře.

Provozní denní doba je jen o víkendu od 9 do 20 hodin, v ceně 200 Kč, ale denně je v provozu večerní lyžování od 16:30 do 20 hodin, cena 180 Kč. Parkování je vzdáleno přibližně 200 metrů od sjezdovky. Permanentka je mezi sjezdovkami přenosná.