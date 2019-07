Slaměnka vyrazí na Svatošské skály

Sokolov – Turistický výšlap naplánoval i Klub důchodců Slaměnka. Senioři se vydají do Lokte na Svatošské skály. Sraz účastníků je v 8.35 na sokolovském nádraží, odkud se odjíždí do Lokte. Naplánovaná trasa vede ze železniční zastávky v Lokti na Svatošské skály a dále do Karlových Varů na zastávku ve Dvorech. Trasa měří 12,5 kilometru, ale je možné ji o dva zkrátit a od krajského úřadu se svézt na nádraží autobusem. Stejně tak je možné vyjet autobusem od krajského úřadu zpět do Sokolova. Trasa výšlapu je rovinatá, vede po cyklostezce. Jelikož je počasí v tomto období velmi vrtkavé, je dobré mít pořádnou turistickou obuv a vhodné oblečení. Jídlo a pití s sebou do batůžku.