Kynšperk nad Ohří – Festival zimních sportovních a cestovatelských filmů zavítá opět i do Kynšperka nad Ohří. V sobotu 24. listopadu od 14 hodin v místním kině nabídne zajímavé filmy. Těšit se můžete na snímky Into Twin Galaxies, In Gora, Frozen Road, Freezing, Lapin Kulta a Kámen, nůžky, Vagus. Děti do 15 let a důchodci mají vstup zdarma, ostatní zaplatí 80 korun. Každý rok od října do prosince do více než 200 českých a slovenských měst přináší SNOW FILM FEST ty nejlepší filmy o zimních sportech z celého světa i z domácí produkce.