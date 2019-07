Sokolovský festival zábavy

Sokolov – Book Con 2 – setkání milovníků žánrů sci-fi a fantasy, 2. ročník sokolovského festivalu zábavy, je na programu v sobotu v sokolovské městské knihovně. A co účastníky čeká? Od 13 hodin to bude tematická beseda s autory fantastiky Pavlem Renčínem, Kristinou Haidingerovou a Michalem Březinou. O hodinu později se dozvědí, kdo zvítězil v literární soutěži Text Wars 2. Od 14 do 16 hodin jsou na programu Cosplayeři: Poison Ivy & Predator. Následuje Airbrush Tattoo, workshop Ladislava Panka, soutěže v deskovkách; prezentace vydavatelství moderních společenských her pro děti i dospělé MINDOK; počítačová herna. Vstup zdarma.