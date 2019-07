Spisovatelé do knihoven – Miloš Urban

Chodov – Poslední tečka za Rukopisy, Santiniho jazyk či Stín katedrály. Pilní čtenáři a znalci literatury už jistě vědí nebo tuší, že se za těmito názvy skrývá český prozaik Miloš Urban. Právě on dorazí do chodovské knihovny v rámci pravidelné akce Spisovatelé do knihoven ve čtvrtek 22. listopadu. Beseda začíná v 17 hodin. Projekt Spisovatelé do knihoven se koná už druhým rokem a chodovská knihovna se do něj zapojila jako jediná v kraji.