Spisovatelé do knihoven pokračují

Chodov – V září začíná již druhý ročník projektu Spisovatelé do knihoven. Cílem tohoto projektu je využít širokou síť veřejných knihoven k propagaci současné české literatury. Zapojilo se do něj dvanáct knihoven z republiky a chodovská je opět jediná v Karlovarském kraji. Až do června se tu postupně představí dalších deset spisovatelů. Tou první bude básnířka, časopisecká redaktorka, editorka a literární kritička Olga Stehlíková. Orientuje se především na současnou českou poezii a prózu. Pořad začíná v 10 hodin, vstup je zdarma.