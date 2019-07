Štístko a Poupěnka jedou na výlet

Chodov – I pro ty nejmenší děti od 2 let je určeno zbrusu nové představení Štístka a Poupěnky, ve kterém zazpívají zbrusu nové písničky z jejich prvního DVD filmu Jedeme na výlet. „Společně se naučíme, co se má a co ne s písničkou Jojojo nenene, zalítáme si s Letí neletí, pomůžeme Budulínkovi, nepustíme zlého vlka ke kůzlátkům s písničkou Vlk a kůzlátka, vytvoříme největší Stonožku Ponožku, dokonce přijede i Vodník Brekeke a možná si Káča zatančí s čertem... A protože my, broučkové, umíme cokoli, budeme tančit na písničky: Bláznivý den, Tanči tanči a Elo elo veselo!“ zvou všechny děti Štístko a Poupěnka. Po představení nebude chybět autogramiáda a společné focení. Vstupenky za 160 korun jsou v předprodeji v infocentru a na www.ticketportal.cz