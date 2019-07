Loket - Úspěšná divadelní tour se vrátila na moravské a české hrady a zámky a s komedií Oscara Wilda Strašidlo cantervillské zavítá i do loketského přírodního divadla. Známý příběh se známými herci a opravdovým strašidlem, to je motto nejnovější adaptace oblíbené divadelní hry. Těšit se můžete na Martina Zounara jako Hirama B. Otise a Báru Štěpánovou, paní domu. Do strašidla se převtělí Martin Pošta.