Přijďte poznat a zahrát si ručně vyráběné deskové hry. Oddělení pro děti a mládež vás zve na akci Tajuplný svět podivuhodných her Jiřího Šebesty. Jeho hry jsou novou generací deskových her. Zvláštností je netypický materiál: dřevo, kamení, paroží, kov, bavlna. Neméně atraktivní je i hratelnost, která je díky vizuálu a designu razantně podpořena. Zajímavé jsou i názvy her, např. AHO ARÉNA, PANÁČEK ĎURKA či KILOD A KUMPÁNI. K dispozici až do 13 hodin.