The Doors Revival zahraje na hradě

Loket – Rituál The Doors Revival Other Voices a Led Zeppelin Souther, to jsou dvě zvučná jména, která lákají návštěvníky v sobotu večer do prostor loketského hradu. „Jsme Other Voices a hrajeme repertoár kultovních The Doors. Zarytě se sice držíme původních not, ale zároveň na pódiu rozvíjíme atmosféru, která se v hudbě The Doors skrývá, a tím vracíme publikum alespoň na chvíli do dob dávno minulých, tedy do let šedesátých,“ říká kapela. Na hradě je doplní hard rock – rock´n´roll v podání Led Zeppelin Southern revivalu z Českých Budějovic. Vstupné 110 korun.